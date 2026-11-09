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دعاء تقوله قبل النوم لترى رؤيا صالحة.. ردده الآن وانتظر البشارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء تقوله قبل النوم لترى رؤيا صالحة.. ردده الآن وانتظر البشارة

لترى رؤيا صالحة
لترى رؤيا صالحة
أمل فوزي

لعلنا جميعًا بحاجة إلى دعاء نقوله قبل النوم لنرى رؤيا صالحة ، تبشرنا بيوم جديد جميل يحمل فرصة لنعيش أحلامنا وآمالنا ولو توقعًا، فكما أنه يمكن للكوابيس أن تنغص حياتنا، وتعكر صفو أيامنا ، يمكن أيضًا لرؤيا صالحة أن تطيب خواطرنا ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة دعاء تقوله قبل النوم لترى رؤيا صالحة .

دعاء تقوله قبل النوم لترى رؤيا صالحة

-اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ.

- الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار.

كيفية الرؤيا  الصالحة

أولآ.  صلاة ركعتين لله قبل النوم من غير الفريضة.
ثانيا. الدعاء ثم النوم بدون حديث مع أحد 
اللهم أني أسالك رؤيا صالحه نافعه غير ضاره ,حافظة غير ناسية وأعوذ بك من الاحتلام وسوء الاحلام وأن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة وفي المنام ,والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
ثالثا: ومن الادعية.
1-اللهم إن كنت ترى في خيرا فأرني رؤيا حق وارزقني تأويلها على الوجه الصحيح 
2-تلاوة قوله تعالى (ليس لها من دون الله كاشفه .
3-الدعاء: يا ودود يا ودود يا ودود, ياذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تريني في منامي من أصابني بكذا ,يا مغيث أغثني .
4-اللهم أرني في منامي مخرجا في أمري هذا .........
5-اللهم أكشف لي وجوه الحقائق ووضح لي ما خفي عني من حاضر ومستقبل وماضي 
6-اللهم أرني ما قدر لي من خير في مستقبلي وحاضري في جميع أمري ودنياي وأخرتي وذكرنيه وعلمني تأويله وأرني ما سيحصل لمن عاداني فلان ............
7-اللهم أري فلان وجه الحق في أمري معه في منامه ويقظته بحق قدرتك .
 

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