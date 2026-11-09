وزير الخارجية الأمريكي: الاتفاق الدبلوماسي مع إيران غير ممكن بسبب مطالب طهران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران قد لا يكون ممكناً، متهماً طهران بتقديم مطالب وصفها بأنها «شائنة وسخيفة» وغير واقعية، ومؤكداً أن المفاوضات لم تقترب من تحقيق اختراق.

وأضاف روبيو، للصحفيين قبيل مغادرته إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أن عدداً من الدول يواصل طرح أفكار ومبادرات مختلفة لإشراك الأطراف المعنية، لكنه شدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل الأزمات عبر المسارات الدبلوماسية، لكنه أشار إلى أن هذا الخيار قد لا يكون ممكناً في بعض الأحيان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستكشاف الفرص الدبلوماسية، رغم ما وصفه بعدم جدوى المفاوضات حتى الآن.

وتأتي تصريحات روبيو قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، يومي الاثنين والثلاثاء، وسط توقعات بأن يتصدر الصراع مع إيران جدول المناقشات.