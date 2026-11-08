إيران ترفع القيود على مدى صواريخها الباليستية.. وأوروبا تدخل دائرة التهديد

أعلنت إيران رفع القيود المفروضة على مدى صواريخها الباليستية، والتي كانت محددة بـ 2000 كيلومتر، في خطوة تثير مخاوف من اتساع نطاق التهديدات العسكرية ليشمل أجزاء من أوروبا.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، إن القيد السابق لم يعد سارياً، دون الكشف عن المدى الجديد للصواريخ، أو تأكيد امتلاك طهران منظومات قادرة على الوصول إلى أوروبا الغربية.

ويأتي الإعلان، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ إذ توعد مسؤولون إيرانيون بتوسيع نطاق الرد العسكري، ليشمل القواعد والمصالح الأمريكية أينما وُجدت.

ورغم أن خبراء يشيرون إلى إمكانية تطوير صواريخ يتجاوز مداها 2000 كيلومتر؛ فإن امتلاك إيران قدرات مثبتة لاستهداف العواصم الأوروبية “لا يزال غير مؤكد”، في وقت تتمسك فيه العواصم الأوروبية بالمسار الدبلوماسي لتجنب تصعيد جديد.