التضامن تكشف قيمة تعويضات أسر ضحايا حادث قطاري العياط.. 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل المساعدات المالية المقرر تقديمها لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، حيث تصل قيمة المساعدة إلى 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه إذا كان المتوفى أحد أفراد الأسرة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لصرف التعويضات في الحوادث الجماعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات العاجلة للأسر المتضررة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2025، الخاص بتنظيم المساعدات المالية في الحوادث الجماعية التي تقع على الطرق.

حصر أسر الضحايا تمهيدًا لصرف المساعدات

وقال عبدالرحمن، خلال متابعته تداعيات الحادث من موقع الواقعة ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة «صدى البلد»، إن مديريتي التضامن الاجتماعي بمحافظتي الجيزة وبني سويف تعملان على حصر أعداد المتوفين وإعداد المذكرات اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار الصرف من الوزارة.

وأضاف أن هناك تحركًا لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن قرار صرف المساعدات سيصدر خلال اليوم نفسه، فور الانتهاء من مراجعة البيانات واستكمال المستندات المطلوبة.

ضوابط الحصول على تعويضات الحادث

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية إلى أن صرف المساعدات يخضع لمجموعة من الضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتمنع حصول الأسرة على أكثر من مساعدة عن الواقعة نفسها.

وأوضح أن الوزارة لن تصرف المساعدة للأسر التي سبق لها الحصول على تعويض عن الحادث من جهة العمل أو أي جهة أخرى، على أن يتم التحقق من ذلك من خلال المستندات الرسمية ومحاضر النيابة، قبل اعتماد أسماء المستحقين وإتمام إجراءات الصرف.