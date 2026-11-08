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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: «ليه الحوادث لسه بتحصل بعد كل المليارات اللي اتصرفت على التطوير؟»

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وقوع حوادث القطارات وسقوط ضحايا؛ يعيد فتح العديد من التساؤلات بشأن تطوير منظومة السكك الحديدية، في ظل إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على تحديثها، وتنفيذ أعمال ميكنة وتطوير في أجزاء كثيرة منها، متسائلة عن أسباب استمرار وقوع الحوادث رغم هذه الجهود.

وأضافت مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أنّ كل حادثة تسفر عن وفيات تعيد طرح الأسئلة من جديد، موضحة أن الدولة أنفقت بالفعل مليارات على تطوير السكك الحديدية، وشهدت أجزاء كثيرة منها أعمال تطوير وميكنة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية وقوع حوادث جديدة بعد كل هذه الأعمال، وما إذا كانت الأولويات في الإنفاق قد وُضعت بالشكل الصحيح.

وأشارت الحديدي إلى أن الإجابات المنتظرة ستكشفها التحقيقات، لافتة إلى أن بيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر شرحت تفاصيل الحادث، لكنها لم توضح أسبابه حتى هذه اللحظة، وربما لا تكون الأسباب قد اتضحت بعد، كما أشارت إلى إعلان إرسال أتوبيسات لنقل الركاب.

وشددت على ضرورة انتظار تحقيقات النيابة وصدور بيان أكثر تفصيلًا يوضح ما حدث، مؤكدة أن السؤال الأهم لا يقتصر على معرفة أسباب الحادث، وإنما يمتد إلى كيفية تفادي تكراره مستقبلًا.

وتساءلت الحديدي عن كيفية انعكاس كل هذا الإنفاق على معدلات الأمان في القطارات التي يستخدمها ملايين المصريين، مؤكدة ضرورة توجيه الإنفاق إلى وسائل المواصلات التي يعتمد عليها العدد الأكبر من المواطنين، ولا سيما الأقل قدرة على استخدام وسائل النقل الأعلى تكلفة بكثير.

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