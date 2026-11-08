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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مستشفيات جامعة أسوان تجرى 2444 عملية جراحية بمستشفى العظام خلال 7 أشهر

مستشفيات جامعة أسوان
مستشفيات جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

حققت مستشفيات جامعة أسوان، ومستشفى العظام الجديد بصفة خاصة، معدلات متميزة في تقديم الخدمات الطبية والجراحية، حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى خلال السبعة الأشهر الأخيرة من عام 2026 ،نحو 2444 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات ذات مهارة وذات طابع خاص وعمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وبسيطة، إلى جانب استقبال 2933 مريضًا بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها.

ويأتى ذلك في إطار جهود جامعة أسوان لتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكد  الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير مستشفيات الجامعة وتعزيز دورها في تقديم خدمات طبية متخصصة ومتميزة لأبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التحتية الطبية وتوفير الأجهزة والتجهيزات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي وتخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لتلقي العلاج.

وأضاف أن مستشفى العظام الجديد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الطبية بالجامعة، في ظل ما يقدمه من خدمات متخصصة في جراحات العظام، مؤكدًا استمرار العمل على دعم المستشفيات الجامعية وتوفير الإمكانات اللازمة للفرق الطبية، بما يحقق التكامل بين رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية.

ومن جانبه، أوضح  الدكتور محمد مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية الطب، أن مستشفى العظام الجديد بسعة إجمالية تبلغ 29 سريرًا، منها 26 سريرًا للإقامة و3 أسرة للعناية، ويضم ثلاث غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب قاعتين للتدريس والتدريب، ويعمل به نحو 40 طبيبًا، بما يعزز التكامل بين تقديم الخدمة العلاجية المتخصصة والتدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأشار إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين تقديم خدمة طبية متميزة وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مختلف التخصصات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن إدارة المستشفيات تعمل على تطوير منظومة الخدمات الطبية والإدارية واللوجستية.

جهود متنوعة 

واوضح أنه تم تجهيز مبنى العيادات الخارجية على مساحة 2000 متر مربع الذي يمثل إضافة جديدة لمستشفيات جامعة أسوان، بعد افتتاحه مع المطعم المركزي للأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، هذه الإنشاءات قد وفرت السكن النفسي والقدرة علي الأداء الطبي علي اكمل وجه بتواجد الأطباء علي مدار الساعة ، وأن مشروع سكن الأطباء والتمريض يستهدف توفير بيئة معيشية مناسبة ومتكاملة للأطقم الطبية، بما يسهم في دعم استقرارها وتيسير أداء مهامها، وينعكس بصورة إيجابية على انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى العظام، أن المستشفى يعمل بكامل طاقته، بعد تزويده بأحدث الأجهزة والتجهيزات المتخصصة في مجال جراحات العظام، مشيرًا إلى أن إجراء 2444 عملية جراحية واستقبال 2933 مريضًا بالعيادات الخارجية خلال سبعة أشهر يعكسان حجم النشاط الطبي بالمستشفى وتنوع الخدمات التي يقدمها.

وأكد على جاهزية الفرق الطبية والتمريضية لمواصلة تقديم الخدمات العلاجية والجراحية وفق معايير الجودة وسلامة المرضى، مع العمل على تعزيز قدرات المستشفى في إجراء التدخلات الجراحية المتخصصة، بما يلبي احتياجات المواطنين في أسوان وجنوب الصعيد.

وتواصل مستشفيات جامعة أسوان جهودها لتطوير الخدمات الطبية والتخصصية، من خلال تحديث المنشآت والتجهيزات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يعزز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وعلاجية وبحثية تخدم المجتمع وتدعم المنظومة الصحية بمحافظات جنوب الصعيد.

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