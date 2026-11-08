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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأهيل الطالبات على الثقافة المالية.. دورة تدريبية بجامعة أسوان لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسوان، دورة تدريبية، بعنوان «التثقيف المالي» في كلية التربية، للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف إمام عبد الراضي القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور خيري حسين عميد كلية التربية، والدكتورة سحر عيسى خليل مديرة الوحدة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الراضي أن الجامعة تضع تمكين المرأة وبناء قدراتها في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن التثقيف المالي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وتنمية مهارات التخطيط والادخار وإدارة الموارد، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

جهود متنوعة 

ومن جهته، أوضح الدكتور خيري حسين أن هذه الدورة تعكس الدور التربوي والمجتمعي للكلية في تنمية المهارات الحياتية لدى الطالبات، وتأهيلهن للتعامل الواعي مع المتغيرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المالية السليمة.

وأضافت الدكتورة سحر عيسى خليل أن تنظيم الدورة للعام الثاني على التوالي يأتي ضمن خطة الوحدة لتكثيف برامج التوعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز استقلالية المرأة وإكساب الطالبات مهارات عملية تساعدهن على إدارة شؤونهن المالية بكفاءة.

وشهدت الدورة حضور الدكتورة أسماء سيد، عضو المجلس القومي للمرأة بأسوان والعضو التنفيذي بالوحدة، وحاضر فيها الدكتور أيمن عدلي، مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية ومدرب معتمد بالمجلس القومي للمرأة.

ويستهدف البرنامج تدريب 25 طالبة من مختلف كليات الجامعة على مدار خمسة أيام متتالية، ويتناول آليات الادخار، وطرق إعداد الموازنات الشخصية، وترتيب الأولويات وإدارة الموارد المالية، بما يعزز الوعي الاقتصادي لدى الطالبات ويدعم قدراتهن على التخطيط المالي السليم.

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