إصابة 3 مجندين شرطة إثر انقلاب سيارة بوكس في الدقهلية

أُصيب 3 مجندين شرطة، بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة «بوكس» في منطقة ميت مزاح، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقل ضباط المباحث وسيارتيي إسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

خالد سامي إبراهيم علي، 22 عاما، مقيم في شلا، مركز ميت غمر، مجند شرطة، باشتباه كسر في العمود الفقري.

علي السيد محمود محمود، 21 عاما، مقيم في محافظة كفر الشيخ، مجند شرطة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد أحمد عنتر محمود، 20 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، مجند شرطة، باشتباه كسر في الفخذ الأيمن.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصور لتلقي العلاج اللازم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.