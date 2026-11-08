القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بترويج المواد المخدرة والتشاجر فيما بينهم بإستخدام "أسلحة بيضاء" بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية من بعض الأهالى حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل وعامل ) وطرف ثان ( عاملين )، جميعهم مقيمين بدائرة القسم .

وتم ضبط طرفى المشاجرة، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وأحدهما مصاب بجرح قطعى باليد ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف بينهم حول أولوية المرور .

وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى ، و 2 دراجة نارية “منتهية التراخيص”، وتبين عدم حيازتهم أية مواد مخدرة .

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين .. واتخاذ الإجراءات القانونية.