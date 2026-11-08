إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل ، بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل بقرية الزرابي في أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.