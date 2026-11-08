للاطمئنان على المصابين.. محافظ بني سويف يتابع حادث تصادم قطارين العياط

انتقل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة الموقف والاطمئنان على المصابين في حادث تصادم القطارين بالقرب من قرية الرقة، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد إبراهيم الجنيدي عضو مجلس النواب، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور طارق عزت مدير مستشفى الواسطى، والعقيد وائل غريب مدير مشروع المواقف.

واطمأن المحافظ ، على توافر الأطقم الطبية والتمريضية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالات، وسرعة إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المطلوبة، وتقديم الرعاية الصحية لكل مصاب وفقًا لحالته.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على تكاتف جهود الجهات المعنية وعضو مجلس النواب لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لأسر المصابين ومرافقيهم، وتيسير احتياجاتهم خلال فترة تلقي ذويهم العلاج بالمستشفى.

وفي سياق متصل، تم الدفع بالمزيد من سيارات الأجرة والأتوبيسات لاستيعاب حركة نقل المواطنين، وتوفير وسائل انتقال بديلة في ضوء توقف حركة القطارات، والعمل على تيسير انتقال الركاب إلى وجهاتهم.

وأعرب المحافظ عن تقديره للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بمستشفى الواسطى المركزي، مثمنًا سرعة استجابتهم ورفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع الحالات منذ وصولها، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

هذا وقد وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وتفعيل خطة الطوارئ، ورفع جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف الفصائل، واستعداد الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لتسهيل نقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات وفقًا للاحتياجات الطبية.

وتواصل المحافظة متابعة تطورات الموقف على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على مستجدات الحادث ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة.

جدر الإشارة إلى أن حادث تصادم وقع في وقت سابق اليوم بين قطارين في المنطقة الواقعة بين كفر عمار وقرية الرقة بزمام مركز العياط بمحافظة الجيزة، على خط القاهرة – أسوان، ما أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان ووقوع إصابات بين الركاب. وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين، حيث جرى نقل الحالات إلى مستشفى الواسطى المركزي ومستشفى العياط بمحافظة الجيزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية التعامل مع تداعيات الحادث.