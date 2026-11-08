قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تحقق تميزًا بحثيًا في التخصصات العلمية بتصنيف ليدن 2026

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

قال الدكتور طارق على ، القائم بأعمال جامعة بني سويف، إن نتائج الجامعة في النسختين المفتوحة والتقليدية من تصنيف ليدن لعام 2026، الصادرتين في 4 نوفمبر 2026 عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة ليدن في هولندا، استندتا إلى الإنتاج البحثي خلال الفترة 2021–2024 مع اختلاف مصدر البيانات ونطاق التغطية.

وقد شملت النسخة المفتوحة أكثر من 3000 جامعة حول العالم، فيما ضمت النسخة التقليدية أكثر من 1600 جامعة من 78 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التنافس العالمي في قياس الأداء البحثي للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، انه في تصنيف ليدن المفتوح لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 1136 عالميًا وفق نتيجة الترتيب الظاهرة بالقائمة الرسمية للتصنيف، وجاءت في المرتبة 11 بين الجامعات المصرية، بعدد 1856 منشورًا علميًا خلال فترة التقييم، وعلى مستوى التخصصات، حصدت الجامعة المرتبة 8 محليًا في مجال العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 11 محليًا في العلوم الطبية الحيوية والصحية، والمرتبة 12 محليًا في علوم الحياة والأرض، بما يعكس تنوع النشاط البحثي للجامعة وحضورها في المجالات العلمية الأساسية والتطبيقية.

وتعتمد النسخة المفتوحة من التصنيف على قاعدة بيانات OpenAlex، وتتميز بإتاحة البيانات والأكواد المستخدمة في إعداد النتائج، بما يعزز الشفافية ويدعم تحليل الأداء البحثي والمقارنات المؤسسية، كما يقدم التصنيف تقييمًا متعدد الأبعاد يشمل التأثير العلمي والتعاون البحثي والنشر متاح الوصول.

فيما اشارت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة إلى  تصنيف ليدن التقليدي لعام 2026، حيث سجلت الجامعة المرتبة 1132 عالميًا وفق ترتيب القائمة الرسمية المعروضة حسب مؤشر حجم المنشورات، فيما احتلت المرتبة 10 بين الجامعات المصرية، وبلغت قيمة مؤشر المنشورات P نحو 1389، في حين سجل مؤشر الأبحاث ضمن أعلى 10% استشهادًا P (top 10%) نحو 130 بحثًا بنسبة 9.4%.

 وعلى مستوى المجالات العلمية، جاءت الجامعة في المرتبة 8 محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 10 في العلوم الطبية الحيوية والصحية، والمرتبة 11 في علوم الحياة والأرض، لتؤكد النتائج حضورها في مجالات علمية متعددة مع بروز العلوم الفيزيائية والهندسة باعتبارها أفضل المجالات ترتيبًا محليًا في النسختين المفتوحة والتقليدية.

وتعتمد النسخة التقليدية على المقالات البحثية والمراجعات العلمية المفهرسة ضمن قاعدة Web of Science، وتوفر أربعة محاور رئيسية لتحليل الأداء البحثي تشمل التأثير العلمي والتعاون البحثي والنشر متاح الوصول والتنوع بين الجنسين، بما يتيح تقييمًا شاملًا للمخرجات البحثية للجامعات من زوايا متعددة.

بني سويف جامعة بني سويف التصنيف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

البابا لاون

في ختام زيارته لأوروغواي.. البابا لاوُن يوجه رسالة مؤثرة للأمهات والجدّات

التجارى

البنك التجاري الدولي في «كايرو آي سي تي».. حين تصبح بنوك الغد أقرب إلى اليوم

أخبار الاثنين 9 نوفمبر 2026..

أخبار الاثنين 9 نوفمبر 2026.. تعرف على أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد