جامعة بني سويف تحقق تميزًا بحثيًا في التخصصات العلمية بتصنيف ليدن 2026

قال الدكتور طارق على ، القائم بأعمال جامعة بني سويف، إن نتائج الجامعة في النسختين المفتوحة والتقليدية من تصنيف ليدن لعام 2026، الصادرتين في 4 نوفمبر 2026 عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة ليدن في هولندا، استندتا إلى الإنتاج البحثي خلال الفترة 2021–2024 مع اختلاف مصدر البيانات ونطاق التغطية.

وقد شملت النسخة المفتوحة أكثر من 3000 جامعة حول العالم، فيما ضمت النسخة التقليدية أكثر من 1600 جامعة من 78 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التنافس العالمي في قياس الأداء البحثي للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة، انه في تصنيف ليدن المفتوح لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 1136 عالميًا وفق نتيجة الترتيب الظاهرة بالقائمة الرسمية للتصنيف، وجاءت في المرتبة 11 بين الجامعات المصرية، بعدد 1856 منشورًا علميًا خلال فترة التقييم، وعلى مستوى التخصصات، حصدت الجامعة المرتبة 8 محليًا في مجال العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 11 محليًا في العلوم الطبية الحيوية والصحية، والمرتبة 12 محليًا في علوم الحياة والأرض، بما يعكس تنوع النشاط البحثي للجامعة وحضورها في المجالات العلمية الأساسية والتطبيقية.

وتعتمد النسخة المفتوحة من التصنيف على قاعدة بيانات OpenAlex، وتتميز بإتاحة البيانات والأكواد المستخدمة في إعداد النتائج، بما يعزز الشفافية ويدعم تحليل الأداء البحثي والمقارنات المؤسسية، كما يقدم التصنيف تقييمًا متعدد الأبعاد يشمل التأثير العلمي والتعاون البحثي والنشر متاح الوصول.

فيما اشارت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة إلى تصنيف ليدن التقليدي لعام 2026، حيث سجلت الجامعة المرتبة 1132 عالميًا وفق ترتيب القائمة الرسمية المعروضة حسب مؤشر حجم المنشورات، فيما احتلت المرتبة 10 بين الجامعات المصرية، وبلغت قيمة مؤشر المنشورات P نحو 1389، في حين سجل مؤشر الأبحاث ضمن أعلى 10% استشهادًا P (top 10%) نحو 130 بحثًا بنسبة 9.4%.

وعلى مستوى المجالات العلمية، جاءت الجامعة في المرتبة 8 محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 10 في العلوم الطبية الحيوية والصحية، والمرتبة 11 في علوم الحياة والأرض، لتؤكد النتائج حضورها في مجالات علمية متعددة مع بروز العلوم الفيزيائية والهندسة باعتبارها أفضل المجالات ترتيبًا محليًا في النسختين المفتوحة والتقليدية.

وتعتمد النسخة التقليدية على المقالات البحثية والمراجعات العلمية المفهرسة ضمن قاعدة Web of Science، وتوفر أربعة محاور رئيسية لتحليل الأداء البحثي تشمل التأثير العلمي والتعاون البحثي والنشر متاح الوصول والتنوع بين الجنسين، بما يتيح تقييمًا شاملًا للمخرجات البحثية للجامعات من زوايا متعددة.