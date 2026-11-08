محمد صلاح يقود هجوم طرابزون أمام ألانيا سبور في الدوري التركي

كشف توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة ألانيا سبور، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

وشهدت القائمة الأساسية تواجد النجم المصري محمد صلاح في قيادة الخط الأمامي، حيث يعوّل عليه الجهاز الفني إلى جانب النيجيري بول أونواتشو ونوح سافيولو، من أجل تهديد مرمى المنافس والعودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار.

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، شيوبيكي نوايوو، ستيفان سافيتش، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، أوزان توفان، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نوح سافيولو.