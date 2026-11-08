شيخ الأزهر خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاة عليهم مسؤولية أخلاقية ثقيلة في نصرة المظلوم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، خلال اللقاء، إنَّ القضاء هو أحد الركائز الأساسية لإرساء قيم العدل والعدالة والاستقرار في المجتمعات، مؤكدًا أنَّ القضاة عليهم مسؤولية أخلاقية ثقيلة في نصرة المظلوم، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُعين القضاة على إقامة العدل والعدالة الناجزة، وأن يعينهم على نصرة المستضعفين، وإعلاء صوت الحق والعدل.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة لنشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف، وتفنيد الصورة المغلوطة عنه، مؤكدًا دور الأزهر في ترسيخ السلم المجتمعي، وأنَّ الأزهر هو حائط الصد المنيع ضد الأفكار المتطرفة.