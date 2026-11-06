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شيخ الأزهر: شهيدا القوات المسلحة قدّما تضحيات ستظل محل فخر المصريين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر: شهيدا القوات المسلحة قدّما تضحيات ستظل محل فخر المصريين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

نعى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، شهيدي الواجب الوطني من أبطال القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أركان حرب أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، اللذَين استُشهدا خلال أداء واجبهما الوطني.

شيخ الأزهر ينعى شهيدي الواجب الوطني من القوات المسلحة

ويؤكد الأزهر الشريف أن الشهيدَين البطلَين قدَّما نموذجًا مشرفًا في التضحية والفداء والإخلاص في أداء الواجب، وأن ما قدَّماه من تضحيات في سبيل حماية أمن الوطن وصون مقدراته سيظل محل فخر واعتزاز لدى الشعب المصري، وشاهدًا على ما يقدمه رجال القوات المسلحة من عطاء وتفانٍ في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة المصرية، وإلى أسرتي الشهيدين وذويهما، وإلى الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما وزملاءهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

شيخ الأزهر الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ينعى شهيدي الواجب الوطني من القوات المسلحة

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