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قصف سوق الوازعية في تعز يسقط عشرات المدنيين.. وتبادل الاتهامات بين حكومة اليمن والحوثيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف سوق الوازعية في تعز يسقط عشرات المدنيين.. وتبادل الاتهامات بين حكومة اليمن والحوثيين

قصف سوق الوازعية
قصف سوق الوازعية
القسم الخارجي

شهدت مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، حادثة قصف دامية استهدفت سوق الحضارة الشعبي، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، في تطور جديد يعكس خطورة التصعيد العسكري على حياة السكان في المناطق اليمنية المأهولة.

واتهمت السلطة المحلية بمحافظة تعز جماعة الحوثي بالوقوف وراء استهداف السوق، مؤكدة أن القصف تسبب في سقوط ضحايا من المواطنين الذين كانوا يتواجدون في السوق لممارسة أنشطتهم التجارية والتسوق. 

وأوضحت السلطة، استناداً إلى إفادة غرفة العمليات، أن الطيران الحربي لم ينفذ أي غارات جوية في مديرية الوازعية خلال يوم الحادثة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين سقوط أكثر من 30 مدنياً بين قتيل وجريح، متهمة الطيران السعودي باستهداف السوق عبر غارات جوية.

وذكرت في حصيلة أولية مقتل 20 شخصاً وإصابة 10 آخرين، بينما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية أو من العدد النهائي للضحايا.

ودعت السلطة المحلية في تعز إلى توثيق ملابسات الهجوم وحفظ الأدلة المادية وإخضاعها لفحص فني مستقل، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك لدعم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.

مديرية الوازعية غربي محافظة تعز سوق الحضارة الشعبي قتيل وجريح المناطق اليمنية محافظة تعز جماعة الحوثي

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