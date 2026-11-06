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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| الأهلي يستقر على 3 مدافعين لترميم الدفاع في يناير.. وعموتة يحدد الأسماء

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تحركات إدارة الكرة بالنادي لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة في تدعيم مركز قلب الدفاع بعناصر جديدة.

  الأهلي يستقر على 3 مدافعين لترميم الدفاع

 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي حدد 3 مدافعين بشكل نهائي ضمن قائمة الأسماء المستهدفة للتعاقد معها خلال ميركاتو يناير المقبل، بناءً على طلب مباشر من الحسين عموتة، الذي يرى ضرورة إضافة خيارات دفاعية جديدة للفريق من أجل زيادة المنافسة داخل الخط الخلفي.

وأوضح المصدر أن القائمة تضم الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة، والذي يحظى باهتمام مسؤولي الأهلي تمهيدًا لمحاولة حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل متابعة النادي لمستواه وإمكانياته الفنية.

وأضاف أن الاسم الثاني هو حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، حيث يدرس الأهلي إمكانية استعادة اللاعب إلى الدوري المصري، والاستفادة من قدراته في تدعيم مركز قلب الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن أحمد كالوشا، مدافع إنبي، يأتي ضمن الأسماء الثلاثة التي استقر عليها الأهلي، بعدما دخل حسابات النادي لتدعيم الدفاع في يناير، خاصة مع معرفة اللاعب بأجواء المنافسات المحلية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تعمل بالتنسيق مع الحسين عموتة لحسم ملف التدعيمات الدفاعية، مع دراسة الجوانب الفنية والمالية لكل صفقة، تمهيدًا للتحرك الرسمي خلال الميركاتو الشتوي، وفقًا لاحتياجات الفريق وإمكانية التوصل لاتفاقات مع الأندية واللاعبين المستهدفين.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة المدير الفني لخوض مباراة السكة الحديد غداً السبت في بطولة كأس مصر.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوز صعباً على فريق المقاولون العرب بهدف المغربي أشرف بن شرقي في بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي عموتة الحسين عموتة حسام عبد المجيد كالوشا أشرف عبادة

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