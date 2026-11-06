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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة لأرسنال.. أرتيتا يؤكد غياب بوكايو ساكا لعدة أسابيع بسبب الإصابة

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا
إسلام مقلد

تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة جديدة في توقيت مهم من الموسم، بعدما أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، استمرار غياب نجمه الإنجليزي بوكايو ساكا لعدة أسابيع إضافية، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، لتتواصل معاناة الفريق اللندني مع الإصابات.

أرتيتا يكشف تطورات إصابة ساكا

وقال أرتيتا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة هال سيتي المقرر إقامتها غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن ساكا لم يتعافَ حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها في عضلات الفخذ الرباعية خلال مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وأضاف المدرب الإسباني: «نتحدث عن أسابيع، لننتظر ونرى، بعد فترة التوقف الدولي سيبدأ بالعودة إلى الملعب، لكن لسوء الحظ سيغيب لفترة».

وتعني تصريحات أرتيتا استمرار غياب ساكا عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مباراتا منتخب إنجلترا أمام كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية خلال الشهر الجاري، ليواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي بعيدًا عن المشاركة في المباريات.

أرتيتا يرفض التعجل في عودة نجم أرسنال

وشدد مدرب أرسنال على أنه لا يرغب في ممارسة ضغوط على الجهاز الطبي من أجل تسريع عودة ساكا، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في تعافي اللاعب بصورة كاملة، قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات والمشاركة في المنافسات الرسمية.

ويأتي هذا الموقف في ظل أهمية ساكا الكبيرة داخل صفوف أرسنال، باعتباره أحد أبرز العناصر الهجومية التي يعتمد عليها الفريق، ما يجعل استمرار غيابه تحديًا إضافيًا للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

أنباء مطمئنة بشأن إزري كونسا

وفي المقابل، حمل أرتيتا أخبارًا أكثر إيجابية بشأن حالة مدافع الفريق إزري كونسا، الذي غادر الملعب بعدما شعر بألم في الركبة خلال مواجهة سلافيا براج، التي انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 2-1، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا إن حالة كونسا تشهد تحسنًا، مضيفًا: «كونسا يشعر بتحسن، في انتظار تقييم حالته بشكل نهائي قبل حسم مشاركته في المباريات المقبلة».

وينتظر الجهاز الفني لأرسنال نتائج التقييم النهائي لحالة المدافع، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في المواجهات المقبلة، في الوقت الذي يأمل فيه الفريق استعادة ساكا في أقرب وقت ممكن، دون المخاطرة بعودته قبل اكتمال تعافيه.

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