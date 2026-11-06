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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: معرض ديارنا يشارك بالمهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF Egypt 2026

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

شارك معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال "GEF Egypt 2026"، والذي تُقام فعاليته لأول مرة في مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشهد المهرجان العالمي لريادة الأعمال مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 70 دولة، ونحو 200 مستثمر وممثل لصناديق الاستثمار، إلى جانب ما يزيد على 60 متحدثًا وأكثر من 100 عارض. 

وتُقام الفعاليات خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بفندق «JW Marriott» بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «العالم الذي نساعد في صنعه»، وذلك للمرة الأولى في مصر بعد استضافة نيجيريا النسخة الأولى عام 2024 وغانا النسخة الثانية عام 2025.

وتأتي مشاركة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، حيث يعرض حرفيو ومبدعو "ديارنا" باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية الفريدة، تشمل " الأزياء والملابس التراثية، المنتجات الصدفية، الرسم على المنسوجات، الإكسسوارات، اللوحات والمشغولات الخشبية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الطبيعية وغيرها من الصناعات الحرفية الأصيلة".

وتُجسد مشاركة معرض "ديارنا" في هذا الحدث الدولي أهمية بالغة تتجاوز مجرد عرض المنتجات، إذ تفتح آفاقًا جديدة لدعم وتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، وتتمثل أبرز محاور هذه الأهمية في فتح أسواق عالمية وفرص استثمارية، خاصة أن المهرجان يتيح فرصة للحرفيين للتواصل المباشر مع المستثمرين وممثلي صناديق الاستثمار المشاركين من مختلف دول العالم، مما يفتح منافذ جديدة لتصدير المنتج المصري والتوسع في الأسواق الدولية.

كما يسهم في دمج الحرف التراثية في منظومة ريادة الأعمال، حيث تسهم المشاركة في تمكين صغار الحرفيين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتحويل مهاراتهم التراثية إلى مشروعات ريادية مستدامة قادرة على المنافسة والنمو، فضلا عن الترويج للهوية والتراث الثقافي المصري، خاصة أن المهرجان يعد منصة دولية لإبراز أصالة التراث المصري وتنوعه الثقافي أمام المشاركين والوفود من أكثر من 70 دولة، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات الإبداعية عالميًا، وتدعم هذه المشاركة رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والصناع المبدعين، وتوفير فرص عمل مستدامة تعزز للاقتصاد المحلي.

معرض ديارنا ديارنا للحرف اليدوية والتراثية المهرجان العالمي مصر

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