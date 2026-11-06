قبل الجمعة البيضاء.. تحذير عاجل لمتحدث حماية المستهلك عن حيل التخفيضات

كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن الضوابط التي تحكم عروض وتخفيضات موسم الجمعة البيضاء، موضحًا الطرق التي يمكن من خلالها للمواطنين اكتشاف الأسعار الوهمية والتخفيضات غير الحقيقية، قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكدًا أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفولة طوال العام، ولا تسقط خلال مواسم التخفيضات.

وأوضح إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن من أبرز الوسائل للتأكد من حقيقة التخفيضات مراجعة السعر الفعلي للسلعة قبل الخصم وبعده، وعدم الاكتفاء بنسبة التخفيض التي يعلنها المتجر، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من الأسعار من خلال مراجعة الفواتير السابقة للمنتج لدى التاجر أو عبر المنصات الرقمية.

إعلان السعر قبل الخصم وبعده

وأكد المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك ضرورة التزام التجار بالإعلان الواضح عن السعر قبل التخفيض وبعده، مع توضيح نسبة الخصم الحقيقية وشروط الاستفادة من العرض ومدته، بما يضمن الشفافية ويمنح المواطنين القدرة على المقارنة بين الأسعار واكتشاف أي تلاعب أو تضليل في الإعلانات التجارية.

وأشار إلى أن اشتراط حد أدنى للمشتريات حتى يتمكن المستهلك من الاستفادة من التخفيض يُعد قيدًا مخالفًا لقانون حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة وضوح جميع الشروط المرتبطة بالعروض وعدم فرض قيود غير قانونية على المواطنين.

الاستبدال والاسترجاع حق طوال العام

وشدد الجزار على أن حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع قائم طوال العام، سواء خلال الجمعة البيضاء أو خارج مواسم التخفيضات، ولا يجوز للتاجر أو الشركة حرمان المواطنين من حقوقهم القانونية بحجة المشاركة في موسم العروض والخصومات.

كما أكد أهمية حصول المستهلك على فاتورة تثبت عملية الشراء، تتضمن بيانات السلعة وسعرها وطبيعتها وكميتها، باعتبارها مستندًا أساسيًا للحفاظ على حقوقه حال وجود أي مشكلة تتعلق بالمنتج أو عملية البيع.

رقابة على المتاجر الإلكترونية والإعلانات المضللة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك أن الرقابة لا تقتصر على المحال التجارية التقليدية، وإنما تمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المنشورة عبر وسائل الإعلام، من خلال غرفة عمليات مركزية والمرصد الإعلاني التابع للجهاز، إلى جانب تكثيف حملات مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات على الإعلانات المضللة والممارسات الخادعة، قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، في إطار مواجهة محاولات استغلال المواطنين من خلال التخفيضات الصورية والعروض غير الحقيقية.

وفي هذا السياق، يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين ضرورة التأكد من هوية المتاجر قبل الشراء عبر الإنترنت، والابتعاد عن الصفحات غير المعتمدة التي لا توفر عنوانًا أو رقم هاتف أو بيانات رسمية، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو إيصال الاستلام، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن 19588 من التليفون الأرضي.

وتأتي هذه الإجراءات مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، بهدف ضمان حصول المواطنين على تخفيضات حقيقية، وتعزيز الثقة في الأسواق، ومنع استغلال الإقبال على الشراء من خلال إعلانات الخصومات الوهمية.