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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة: دراسة فعلية لتحديد وحصر أولويات رفع كفاءة المحطات وسرعة التعامل مع المعوقات

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية الانضباط الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المتابعة الميدانية، والاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة المحطات، وترشيد الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتقليل الفاقد، والاهتمام بصيانة الشبكات، والعمل على التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على مستوى المحافظات الثلاث “السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد”.

ووجه المهندس أحمد التراس، رئيس القطاع ومديري عموم المناطق، ورئيس الشبكات، بمحافظة الإسماعيلية، بإعداد دراسة لتحديد أولويات رفع كفاءة محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات التشغيل، بالأضافة الى حصر المحطات التي تحتاج إلى تدخلات فنية وتطويرية، وتحديد أوجه الاحتياج وترتيب الأولويات العمل، وفقًا لتأثيرها المباشر على استقرار الخدمة وتحسين مستوى أدائها، علي مستوى جميع المناطق.

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن مناقشة التحديات التي تواجه منظومة العمل، بما يسهم في وضع آليات واضحة للتعامل معها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات والمواقع التابعة للقطاع، لافتا الي ربط نتائج العمل بمؤشرات أداء واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، مع تعزيز المسؤولية التنفيذية لدى مديري القطاعات وعموم المناطق، وسرعة التعامل مع المعوقات التي تواجه فرق العمل، ووضع حلول عملية لها ومتابعة تنفيذها، علي أرض الواقع، بما يضمن الوقوف على الواقع الفعلي واحتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الصحيح.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أننا تعمل على ترسيخ التواصل المباشر والتنسيق مع مديري القطاعات والمناطق الثلاث، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك من أجل بناء منظومة عمل قائمة على التعاون والمسؤولية والالتزام، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التشغيلية، ودفع معدلات الإنجاز، بما يواكب تطلعات المواطنين، نحو التطوير المستمر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح التراس، أن المعيار الحقيقي والإخلاص في العمل والتعاون بين جميع العاملين بما يضمن تحقيق النجاح الدائم والمستمر، جاء ذلك في حضور المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمد ماضي رئيس قطاع التشغيل والصيانة، والمهندس عادل العمدة، وصبحي العبد رئيس شبكات مياه الإسماعيلية، ومحمد سليم مدير التشغيل والصيانة بالقطاع، ومحمود حسونة مدير منطقتي القصاصين والتل الكبير، ووائل عبد المنعم مدير منطقة فايد، ونصر هنداوي مدير منطقة أبوصوير، والمهندسة داليا حسونة مدير منطقة القنطرة غرب، وجيهان حسن مدير منطقة القنطرة شرق.

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