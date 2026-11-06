فيلوس اليونانية: مقتل بحار في استهداف إحدى ناقلاتنا بمضيق هرمز

أعلنت شركة "فيلوس تانكرز" اليونانية المشغلة لناقلة منتجات نفطية، اليوم الجمعة، وفاة بحار في انفجار يُعتقد أنه ناجم عن هجوم صاروخي استهدف الناقلة في الخليج، أمس الخميس.

الناقلة كانت تبحر دون حمولة متجهة إلى البحرين



وأضافت الشركة في بيان أن الناقلة "إم. تي فيلوس" كانت تبحر من دون حمولة، متجهة إلى البحرين، عندما تعرضت للهجوم.

إصابة ناجمة عن إطلاق صاروخ مجهول



ورجحت الشركة اليونانية أن تكون الإصابة في الناقلة ناجمة عن إطلاق صاروخ مجهول.

وتابعت: "تعلن الشركة بحزن بالغ وفاة أحد بحارتها، الذي عُثر عليه مصابا بجروح قاتلة على متن السفينة، بعدما أُبلغ في البداية عن فقدانه في أعقاب الانفجار".

في سياق متصل، نقلت وسائل ‌إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني ⁠اليوم الجمعة أن ناقلتى نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما ‌بألغام ⁠في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز ⁠عبر مسارات غير مصرح ⁠بها.