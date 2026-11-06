الإنقاذ النهري بالجيزة ينتشل جثة طفـ.ل من ترعة المريوطية بعد 24 ساعة من البحث

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طفل من مياه ترعة المريوطية، عقب عمليات بحث مكثفة استمرت لأكثر من 24 ساعة، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال التمشيط والفحص، على خلفية تداول معلومات بشأن فقدان طفلين آخرين في المياه.

وكشفت مصادر بالحماية المدنية أن جهود الغواصين أسفرت عن العثور على جثمان الطفل وانتشاله، موضحة أن فرق الإنقاذ لم تتأكد حتى الآن من صحة المعلومات المتداولة بشأن اختفاء طفلين آخرين، ولم يثبت وجود مفقودين سوى الطفل الذي عُثر على جثمانه.

وأضافت المصادر أن أعمال الغواصين انتهت، بينما تنتظر فرق العمل وصول الكراكات لتمشيط مجرى الترعة وإزالة كميات القمامة والمخلفات المتراكمة في المياه، وفحص المناطق التي قد تحجب الرؤية، تحسبًا لوجود جثامين أخرى أسفل تلك المخلفات.

ولا تزال أعمال البحث مستمرة بمحيط موقع الحادث، لحين الانتهاء من تمشيط مجرى الترعة بالكامل، والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.