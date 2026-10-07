مصرع طالبين وإصابة ثالث.. تطورات حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية في شبرامنت

لقي طالبان مصرعهما، وأصيب ثالث، إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة المريوطية، قبل كوبري شبرامنت في اتجاه الهرم، بدائرة مركز أبو النمرس.

تفاصيل الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة محمد.م، 16 سنة، طالب، ومحمد.أ، 16 سنة، طالب، بينما أصيب زياد.ح، 16 سنة، طالب.

وجرى نقل المصاب والجثامين إلى مستشفى شبرامنت المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري ولودر ومعدات اللازمة، للبحث عن السيارة الغارقة وانتشالها.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.