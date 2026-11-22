كشف المهندس علي عبد الله، المسؤول عن أعمال تعديل برج الدقهلية المائل، تفاصيل نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي، مؤكدًا الانتهاء من تعديل الميل بنسبة 100% وتأمين البرج بالكامل، دون حدوث أي شروخ أو أضرار إنشائية.

وأوضح المهندس علي عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن البرج كان يعاني من ميل في ثلاثة اتجاهات، بلغت قياساته نحو 175 سنتيمترًا في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمترًا في اتجاه آخر، و65 سنتيمترًا في الاتجاه الثالث.

وأضاف أنه اعتمد على قياسات مساحية دقيقة لتنفيذ أعمال التعديل، واختار استخدام الوسائل اليدوية لإثبات قدرة الخبرة الهندسية والعقل البشري على التعامل مع التحديات الإنشائية المعقدة.

كيف أعاد المهندس البرج إلى وضعه الطبيعي؟

وأشار إلى أنه استخدم نظام الزاوية المنعكسة، من خلال تنفيذ أعمال حفر بزوايا محددة عكس اتجاه ميل المبنى، مع توزيع الأحمال في نقاط مدروسة لتعويض القوى المؤثرة على البرج، والاستعانة بالحفر الرأسي والأفقي بما ساعد المبنى على الاستجابة والعودة إلى وضعه المستقيم.

وأكد أن البرج عاد إلى وضعه الطبيعي ككتلة واحدة، دون ظهور شروخ أو ملاحظات إنشائية، موضحًا أن أعمال التدعيم شملت تغيير طبقة التربة التي يستند إليها المبنى من الطبقة الأولى إلى الثالثة، مع وصول أعمال التدعيم إلى عمق نحو مترين ونصف أسفل سطح الأرض.

ولفت المهندس علي عبد الله إلى أن سكان البرج عادوا للإقامة داخله منذ نحو 10 أيام، مشددًا على أن المبنى لم يعد يعاني من الميل، وأنه يحتفظ بمقاطع فيديو وتقارير موثقة لمراحل التنفيذ، من بينها تقرير أعده قبل بدء أعمال الحفر بنحو 12 يومًا.