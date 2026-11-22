كشف الإعلامي أمير هشام عن استعدادات نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن الفريق السماوي يدخل اللقاء بحالة كبيرة من التركيز والثقة في قدرته على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف بيراميدز، في ظل ثقة اللاعبين بقدرتهم على مواصلة الانتصارات، بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز بجميع مبارياته في الدوري حتى الآن.

وأشار إلى أن بيراميدز لم يقدم أفضل مستوياته الفنية في بعض المواجهات، لكنه تمكن من حصد الانتصارات حتى عندما لم يكن في أفضل حالاته، وهي إحدى النقاط التي افتقدها الفريق خلال المواسم الماضية، وكانت تمثل عائقًا أمام تحقيق طموحاته.

وأضاف أن بيراميدز أصبح فريقًا ينافس بقوة على البطولات، بعدما توج بعدد من الألقاب خلال العامين الماضيين، وهو ما عزز طموحات لاعبيه ورغبتهم في تحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد أمير هشام أن هناك رغبة كبيرة لدى لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز على الأهلي، من أجل توسيع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط، مشيرًا إلى جاهزية جميع اللاعبين لخوض المواجهة المرتقبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، عمل خلال الفترة الأخيرة على تهيئة اللاعبين نفسيًا وذهنيًا للمباراة، مستفيدًا من خبراته الفنية والنفسية، من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة الحاسمة.