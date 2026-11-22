أكد أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، أن أداء الأهلي لم يشهد أي تطور فني تحت قيادة الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة الحمراء غير راضية عن مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال مجدي، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» عبر قناة «مودرن إم تي أي»: "رحيل الحسين عموتة عن الأهلي مسألة وقت، ولا يوجد تطور في مستوى الفريق على الإطلاق معه، كما أن الأهلي لا يمتلك سيستم فني واضح".

وأضاف أن إمام عاشور يمتلك موهبة كبيرة، لكنه لن يتمكن من استعادة مستواه المعهود في ظل النظام الفني الحالي، مؤكدًا أن زيزو لم يقدم مع الأهلي حتى الآن المستوى الذي ظهر به خلال تجربته مع الزمالك.