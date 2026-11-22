استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، دون تسجيل أي تغيير يُذكر، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الأحد

سجّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري حوالي 14.25 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.63 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع، مع ثبات واضح دون أي تحرك، ويُلاحظ أن الفارق بين سعري الشراء والبيع هو الأقل بين العملات العربية.

سعر الريال القطري اليوم

استقر سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري عند 13.65 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

حافظ الدينار الكويتي- وهو الأعلى قيمة بين العملات العربية- على استقراره عند 169.06 جنيه للشراء و174.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجّل الدينار البحريني حوالي 140.37 جنيه للشراء و142.87 جنيه للبيع، دون تغيير عن آخر تحديث.

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 74.97 جنيه للشراء و76.09 جنيه للبيع، وسط حالة من الثبات.

سعر الريال العماني اليوم

استقر الريال العماني عند 137.57 جنيه للشراء و139.92 جنيه للبيع.