في خطوة تستهدف تعزيز الأمن المائي والغذائي ودعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية، وقعت مصر اتفاق تمويل تنموي ميسر بقيمة 58.22 مليون يورو مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، لتنفيذ مشروع «الإدارة المستدامة للمياه الزراعية القادرة على التكيف مع تغير المناخ في وادي النيل»، المعروف باسم «CROWN».

ويستهدف المشروع تحسين كفاءة استخدام المياه ورفع الإنتاجية الزراعية وزيادة دخول صغار المزارعين، من خلال تطوير نظم الري والصرف وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

ويطرح المشروع تساؤلات مهمة حول المناطق المستفيدة، وعدد الأسر التي سيصل إليها، وطبيعة الخدمات التي سيحصل عليها صغار المزارعين، ومدى انعكاس التمويل الجديد على إنتاجية الأراضي الزراعية وتكاليف الري.

58.22 مليون يورو لتمويل مشروع CROWN

وقعت مصر اتفاق التمويل التنموي الميسر بقيمة 58.22 مليون يورو مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يوم 2 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب مسؤولين من وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ويأتي المشروع ضمن محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ويستهدف تطوير إدارة المياه على مستوى المزرعة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

ووفقًا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يستهدف المشروع دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية، وتحسين إدارة المياه في مساحة تصل إلى 30 ألف فدان بمحافظتي بني سويف والمنيا.

90 ألف أسرة ريفية مستفيدة.. و30 ألف فدان مستهدفة

يستهدف المشروع الوصول إلى نحو 90 ألف أسرة ريفية، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما ينعكس على دخول المزارعين وقدرتهم على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وتتركز المرحلة الأساسية من المشروع في محافظتي بني سويف والمنيا، على مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان، مع التركيز على صغار المزارعين والأسر الريفية الأكثر احتياجًا، إلى جانب المزارعين الذين يمتلكون حيازات صغيرة ومتوسطة.

وتشير وثائق المشروع المنشورة على موقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن المرحلة الأساسية تستهدف ثلاث فئات اجتماعية واقتصادية، تشمل المزارعين الفقراء الذين يعتمدون على الزراعة لتوفير احتياجاتهم المعيشية، والمزارعين الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب نسبة من المزارعين متوسطي الحجم.

كيف يستفيد صغار المزارعين من المشروع؟

لا يقتصر المشروع على توفير التمويل لتطوير البنية التحتية المائية، وإنما يتضمن مجموعة من التدخلات التي تستهدف تحسين أوضاع المزارعين وزيادة قدرتهم على تحقيق عائد اقتصادي من النشاط الزراعي.

وتشمل أبرز محاور المشروع:

تطوير نظم الري والصرف: من خلال تحسين البنية التحتية للري والصرف الزراعي، بما يساعد على رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.

الزراعة الذكية مناخيًا: دعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية، واختيار المحاصيل المناسبة، وتحسين أساليب الزراعة والإنتاج.

زيادة الإنتاجية والدخل: تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية ورفع ربحية النشاط الزراعي، بما يساعد الأسر الريفية على تحسين مستويات المعيشة.

دعم سلاسل القيمة الزراعية: تعزيز قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق والخدمات التمويلية والتسويقية، وربط الإنتاج الزراعي بالأنشطة التجارية والتصنيعية.

تمكين المرأة والشباب: تعزيز مشاركة النساء والشباب في سلاسل القيمة الزراعية المستدامة، وإتاحة فرص أكبر للحصول على الخدمات والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل.

ووفقًا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يعتمد المشروع على الربط بين تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين الممارسات الزراعية، وتوفير فرص الوصول إلى التمويل والأسواق، لضمان تحقيق استفادة اقتصادية مستدامة للمزارعين.

7 سنوات لتنفيذ المرحلة الأساسية

من المقرر تنفيذ المرحلة الأساسية من مشروع CROWN على مدار 7 سنوات، بما يسمح بتطوير نظم إدارة المياه وتحسين الممارسات الزراعية في المناطق المستهدفة، مع العمل على تعزيز قدرات المؤسسات الزراعية والجهات المعنية بإدارة الموارد المائية.

وتشير وثائق المشروع إلى وجود تصور لمرحلة توسع إضافية تستهدف الوصول إلى نحو 400 ألف فدان، والاستفادة من تجارب المرحلة الأساسية في مناطق أخرى، على أن يرتبط تنفيذ هذا التوسع بتوفير تمويلات إضافية.

هل ينعكس المشروع على أسعار الغذاء؟

من المتوقع أن يسهم تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما أن تحسين دخول المزارعين وتطوير سلاسل القيمة الزراعية قد يساعدان على تقليل بعض التحديات التي تواجه الإنتاج والتسويق، إلا أن انعكاس المشروع على أسعار الغذاء في الأسواق لن يكون تلقائيًا أو فوريًا، إذ يرتبط أيضًا بتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين وحجم المعروض والطلب.

وبذلك يمثل مشروع «CROWN» خطوة لدعم صغار المزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية في وادي النيل، فيما يرتبط نجاحه بمدى وصول التدخلات والخدمات إلى الأسر المستهدفة، وقدرته على تحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج والدخل الزراعي.