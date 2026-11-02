وزيرا الخارجية والري يشهدان التوقيع على اتفاقيتي منحة وتمويل تنموي ميسر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

شهد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، مراسم التوقيع على اتفاقيتي منحة وتمويل تنموي ميسر مقدمتين من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وقعهما السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، والسيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للإيفاد، لصالح وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تستهدف الاتفاقيتان دعم جهود التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية على مواجهة التحديات المائية والمناخية.

ويأتي توقيع اتفاق تمويل التنمية الميسر بقيمة ٥٨.٢٢ مليون يورو لتنفيذ مشروع "إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل" (CROWN)، باعتباره أحد مشروعات محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، ورفع قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين سبل معيشة المجتمعات الريفية والمزارعين.

كما تم التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة ٤٧٠ ألف دولار، مقدمة من موارد مرفق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بتمويل من وزارة المالية الصينية، لدعم مشروع تعزيز مكانة مصر لتحقيق الصمود والريادة الزراعية، حيث تمثل هذه المنحة نموذجاً عملياً للتعاون الثلاثي في دعم جهود التنمية الريفية المستدامة، من خلال تيسير نقل وتبني التقنيات الزراعية المستدامة، وممارسات التكيف مع التغيرات المناخية، وحلول الزراعة الرقمية، بما يسهم في تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي.