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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بقليوب

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بالقليوبية تجديد حبس المتهمين بالتعدي على شاب داخل مسكنه وسحله إلى الشارع وتجريده من ملابسه العلوية والتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص حال اقتياد آخر مجردًا من ملابسه العلوية عنوة من مسكنه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقليوبية.


وبالفحص بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب ومعاونوه تبين أنه بتاريخ 29 أكتوبر، حدثت مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: عاطل مصاب بجروح قطعية متفرقة، وطرف ثان: 6 أشخاص أحدهم مصاب بجرح قطعي، لذهاب الطرف الأول لمسكن أحد أفراد الطرف الثاني الكائن بدائرة القسم، وإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل دون وجود خلافات سابقة.
واستعان الآخر بباقي أفراد الطرف الثاني وتعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم مُحدثين إصابته، وبذات التاريخ تبلغ لقسم شرطة قليوب من شقيق الطرف الأول بتضرره من الطرف الثاني للتعدي على شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية وإحداث إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة لـ 4 منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.
وتم بإرشاد الطرف الثاني ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية قليوب تجديد حبس التعدى على شاب أمن القليوبية

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