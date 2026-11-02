أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

تلاحظ بعض النساء اصفرار الأسنان رغم الاهتمام بتنظيفها يوميًا، وهو أمر قد يسبب الإحراج ويؤثر في الثقة بالنفس، خاصة عند الابتسام أو التحدث مع الآخرين. وقد تعتقد بعضهن أن الحل يكمن في استخدام وصفات منزلية سريعة لتبييض الأسنان، لكن ليست كل الحيل المنتشرة آمنة، فبعضها قد يضر طبقة المينا ويزيد حساسية الأسنان بدلًا من تحسين مظهرها.

ويرتبط تغير لون الأسنان بعوامل متعددة، منها تناول القهوة والشاي باستمرار، والتدخين، وتراكم التصبغات، إلى جانب التقدم في العمر وبعض المشكلات الصحية أو مشكلات الفم والأسنان.

لماذا تصفر الأسنان رغم غسلها يوميًا؟

قد يحدث اصفرار الأسنان نتيجة تراكم التصبغات الخارجية الناتجة عن المشروبات والأطعمة ذات الألوان القوية، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية الملونة.

كما أن عدم تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة قد يؤدي إلى تراكم طبقة البلاك، التي تتحول مع الوقت إلى جير يصعب التخلص منه باستخدام فرشاة الأسنان وحدها.

وهناك أسباب أخرى، منها تآكل طبقة المينا مع التقدم في العمر، ما يجعل الطبقة الداخلية ذات اللون الأصفر أكثر وضوحًا، فضلًا عن بعض الأدوية والعوامل الوراثية.

الخل والملح لتبييض الأسنان.. هل تنجح الحيلة؟

من الحيل المنزلية المتداولة للتخلص من اصفرار الأسنان استخدام الخل والملح، اعتقادًا بأن الخل يساعد على إزالة التصبغات، بينما يعمل الملح على تنظيف سطح الأسنان.

لكن هذه الطريقة لا يُنصح بها؛ فالخل مادة حمضية قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان عند استخدامها بصورة متكررة، كما أن فرك الأسنان بالملح قد يسبب تآكلًا أو تهيجًا للثة، خاصة عند استخدامه بقوة.

لذلك لا ينبغي تقديم الخل والملح باعتبارهما وصفة آمنة لتبييض الأسنان، فالمينا لا تتجدد بعد تآكلها، وقد تصبح الأسنان أكثر حساسية وأكثر عرضة للمشكلات، لمن يعانون من التهاب اللثة أو مشاكل الأسنان ولكن يمكن استخدامها لمن لا يعانون من مشاكل اللثة نقع فرشة الاسنان فى الخل لمدة ربع ساعة ووضع معلقة ملح عليها ومعجون الأسنان وغسلها برفق .

طرق آمنة للتعامل مع اصفرار الأسنان

هناك خطوات يومية تساعد على تقليل تراكم التصبغات والحفاظ على نظافة الأسنان، دون اللجوء إلى وصفات قد تضر بها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. غسل الأسنان مرتين يوميًا: استخدمي فرشاة ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين في كل مرة.

2. تنظيف ما بين الأسنان: يساعد استخدام خيط الأسنان أو الوسائل المناسبة لتنظيف المسافات بين الأسنان على إزالة بقايا الطعام وتقليل تراكم البلاك.

3. شرب الماء بعد القهوة والشاي: يمكن أن يساعد شرب الماء بعد تناول المشروبات الملونة على تقليل بقاياها داخل الفم، مع عدم إهمال تنظيف الأسنان بانتظام.

4. تقليل المشروبات الملونة: حاولي تقليل الإفراط في تناول القهوة والشاي، خاصة إذا لاحظتِ ارتباطهما بزيادة التصبغات.

5. زيارة طبيب الأسنان: قد يكون الاصفرار ناتجًا عن الجير أو تصبغات تحتاج إلى تنظيف احترافي، ويحدد الطبيب الطريقة المناسبة حسب حالة الأسنان.

أخطاء تزيد اصفرار الأسنان وتضر المينا

غسل الأسنان

من الأخطاء الشائعة استخدام الليمون أو الخل مباشرة على الأسنان، أو فركها بالملح أو البيكربونات بصورة متكررة، اعتقادًا أن ذلك يزيل اللون الأصفر بسرعة.

كما أن الإفراط في استخدام منتجات التبييض دون استشارة الطبيب قد يسبب حساسية الأسنان وتهيج اللثة، لذلك يجب اختيار المنتجات المناسبة واتباع تعليماتها.

متى يكون اصفرار الأسنان علامة تستدعي زيارة الطبيب؟

إذا تغير لون سن واحد بصورة مفاجئة، أو صاحبه ألم أو حساسية شديدة، فمن الأفضل مراجعة طبيب الأسنان لمعرفة السبب.

كذلك، إذا استمر الاصفرار رغم الاهتمام بالنظافة اليومية، فقد تحتاج الأسنان إلى فحص لتحديد ما إذا كانت المشكلة بسبب التصبغات الخارجية أو تغير لون الطبقات الداخلية.