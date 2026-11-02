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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سأستخدم حق النقض ضد تشريعات الديمقراطيين حال فوزهم بالانتخابات

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه استخدام صلاحياته التنفيذية في حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات التي قد يقودها الديمقراطيون في الكونجرس، حال فوزهم في انتخابات التجديد النصفي التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء.

وأعرب الرئيس الأمريكي- في مقابلة مسجلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أوردت قناة (سي إن إن) مقتطفات منها اليوم الإثنين- عن اعتقاده بأن حزبه الجمهوري سيبلي بلاء حسنا في الانتخابات، وتابع قائلا "ولكن إذا لم نفز، سأستخدم حق النقض ضد كل شيء".

وبسؤاله ما إذا كان بوسعه العمل مع الديمقراطيين حال فوزهم، قال ترامب "حسنا، إذا حدث ذلك؛ سأصبح السيد فيتو ، ثم في مرحلة ما، فمن المحتمل أن نتوصل إلى اتفاقات، هذا ما حدث سابقا، أعني أن هذه لن تكون المرة الأولى".

موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الثلاثاء، إذ يصوت الناخبون لاختيار 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة؛ في ظل سيطرة الحزب الجمهوري حاليا على مجلسي الكونجرس، إذ ستحدد نتائجها شكل التوازن السياسي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية خلال العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية لدونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيتو

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