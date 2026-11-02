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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة والد محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسينج.. ووزير الرياضة ينعاه

محمد صبيح
محمد صبيح
عمرو مصطفى

 خيم الحزن على الوسط الرياضي المصري؛ بعد وفاة إسماعيل صبيح، والد الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، صباح اليوم الإثنين.

وفاة والد محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسينج

وأعلن محمد صبيح خبر وفاة والده، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسط حالة من التعاطف والمواساة من جانب أسرة الرياضة المصرية.

وفي سياق متصل، حرص الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على تقديم واجب العزاء إلى رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث نعى الفقيد، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الكابتن محمد صبيح وأسرته، داعيًا الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن المقرر إقامة عزاء الراحل، مساء اليوم الإثنين، في مسجد النور بمنطقة المطرية، عقب صلاة المغرب؛ لاستقبال المعزين من أفراد الأسرة والأصدقاء وأعضاء الوسط الرياضي.

ويُعد محمد صبيح أحد أبرز المسؤولين عن تطوير رياضة الكيك بوكسينج في مصر، حيث يتولى رئاسة الاتحاد المصري للعبة؛ بعد فوزه بالتزكية بدورة انتخابية جديدة تمتد حتى عام 2028.

محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والد الكابتن محمد صبيح فيسبوك جوهر نبيل

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