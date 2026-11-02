4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء حجز الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، بإتاحة نحو 4000 وحدة سكنية متنوعة في 9 مدن جديدة.

موعد بدء التسجيل والحجز "بيتك في مصر"

ووفقا لما أعلنته الوزارة سيبدء التسجيل والتحويلات الدولارية اعتبارًا من 10 نوفمبر 2026.

الحد الأدنى للتحويل الدولاري

يبلغ الحد الأدنى للتحويل الدولاري 5000 دولار للتحويل الواحد، مع تطبيق أنظمة سداد مختلفة بحسب المشروع.

وتصل نسبة السداد إلى 100% في بعض المشروعات، و50% في مشروعات أخرى، إلى جانب إتاحة خصومات وفقًا لنظام كل مشروع.

ويعتمد الطرح على نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المتاحة وفقًا لترتيب الحجز الفعلي.

خطوات التسجيل والحجز في مبادرة «بيتك في مصر»

إنشاء حساب إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمبادرة beitakfemisr.com.

التحويل بالدولار باستخدام الكود المخصص للمستفيد.

اعتماد المبلغ وإضافته إلى رصيد المحفظة الإلكترونية.

الحجز الفعلي من خلال موقع «بيتك في مصر» عند فتح باب الحجز.

9 مدن جديدة ضمن الطرح

يشمل الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» وحدات سكنية في 9 مدن، هي: مارينا العلمين، العلمين الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، العاصمة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.

وتتنوع المشروعات المطروحة بين «مدينتي»، و«جنة»، و«ظلال»، و«ديارنا»، و«مزارين»، و«زاهية»، .

طرق التواصل والاستفسار

خصصت للمبادرة الخط الساخن رقم 19010 للرد على الاستفسارات، إلى جانب الموقع الإلكتروني beitakfemisr.com، وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.