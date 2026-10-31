طرح جديد من «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج.. 4 آلاف وحدة سكنية وبدء التسجيل 10 نوفمبر

تستعد وزارة الإسكان لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «بيتك في مصر»، التي تستهدف إتاحة فرص تملك وحدات سكنية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية بالمدن الجديدة، مع توفير تسهيلات في إجراءات التسجيل والتحويلات المالية وأنظمة السداد.

بيتك في مصر

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التسجيل الإلكتروني للطرح الثالث من المبادرة اعتبارا من الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مع السماح بإجراء التحويلات الدولارية وتجهيز الأرصدة المالية مسبقا، تمهيدا لبدء مرحلة حجز الوحدات، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

4 آلاف وحدة سكنية في مدن جديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية بمساحات ومستويات إسكان متنوعة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج سواء للراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري.

وتشمل المدن المطروح بها الوحدات العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة.

كما يتضمن الطرح عددا من المشروعات السكنية، من بينها «مدينتي»، و«جنة»، و«ظلال»، و«ديارنا»، و«مزارين»، و«زاهية»، إلى جانب مشروعات أخرى، بما يوفر بدائل متعددة أمام الراغبين في الاستفادة من المبادرة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التسجيل والحجز، مع إتاحة أنظمة سداد متنوعة ومزايا سعرية تنافسية، بما يسهم في تسهيل امتلاك المصريين بالخارج وحدات سكنية داخل وطنهم.

أنظمة سداد وحدات مبادرة «بيتك في مصر»

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال الحجز الإلكتروني بنظام أسبقية الحجز، مع توفير أكثر من نظام للسداد وفقا لطبيعة كل مشروع.

وتتضمن أنظمة السداد إمكانية دفع كامل قيمة الوحدة بنسبة 100% في بعض المشروعات، أو سداد 50% من قيمتها في مشروعات أخرى، مع تطبيق نسب خصم متفاوتة ترتبط بنظام السداد، على أن تعلن الوزارة التفاصيل النهائية ضمن كراسة الشروط وضوابط الطرح.

وأشار إلى أن الفصل بين مرحلة التسجيل وتجهيز الأرصدة المالية ومرحلة اختيار الوحدات وحجزها يتيح للمستفيدين الوقت الكافي لإجراء التحويلات البنكية ومراجعتها واعتمادها، ويقلل احتمالات حدوث مشكلات بسبب تأخر وصول الأموال أو تسجيلها.

بيتك في مصر

الحد الأدنى للتحويلات الدولارية في المبادرة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المرحلة الأولى التي تبدأ في 10 نوفمبر تتيح للمصريين المقيمين بالخارج إنشاء حساباتهم الإلكترونية على الموقع الرسمي للمبادرة، وإجراء تحويلات دولارية بحد أدنى 5 آلاف دولار للتحويل الواحد، مع إمكانية إضافة تحويلات أخرى.

وأضاف أن المبالغ المحولة تضاف إلى الرصيد الإلكتروني الخاص بكل متقدم بعد مراجعتها واعتمادها، ليتم خصم قيمة الوحدة أو الوحدات التي يقع عليها الاختيار من هذا الرصيد، وفقا لشروط الطرح ونظام السداد المحدد لكل مشروع.

وتتم التحويلات البنكية باستخدام الكود المخصص لكل متقدم، من خلال تحويل الأموال إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري، مع إتاحة متابعة المبالغ المحولة والتحقق من وصولها وقيدها واعتمادها في الحساب الإلكتروني.

شروط التسجيل في مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج

وأوضح المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن التسجيل في المبادرة متاح للمصريين المقيمين خارج البلاد، بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

وشدد على أن بدء التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية لا يعني فتح باب حجز الوحدات أو تخصيصها، مؤكدا أن أسبقية الحصول على الوحدات ستحدد وفقا لمواعيد وإجراءات الحجز الفعلي التي تعلنها الوزارة، وليس بناء على توقيت التسجيل أو تحويل الأموال.

ومن المقرر الإعلان عن المواعيد النهائية للحجز، والتفاصيل الخاصة بالوحدات المتاحة، وأنظمة السداد ونسب الخصم، إلى جانب ضوابط التخصيص، عبر القنوات الرسمية للمبادرة.

بيتك في مصر

أبرز تفاصيل وشروط الطرح الثالث من «بيتك في مصر»

التسجيل الإلكتروني يبدأ يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

يضم الطرح نحو 4 آلاف وحدة سكنية.

تتوزع الوحدات على 8 مدن جديدة.

يشمل الطرح مشروعات مدينتي وجنة وظلال وديارنا ومزارين وزاهية.

التسجيل متاح للمصريين المقيمين بالخارج ممن لا تقل أعمارهم عن 21 عاما.

الحد الأدنى للتحويل البنكي 5 آلاف دولار للتحويل الواحد.

يتم حجز الوحدات إلكترونيا بنظام أسبقية الحجز وفقا للمواعيد والضوابط التي تعلنها الوزارة.

رابط التسجيل بمبادرة «بيتك في مصر»

يمكن للمصريين المقيمين بالخارج إنشاء حساباتهم وإجراء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة:

https://beitakfemisr.com

كما يمكن التواصل للاستفسار عبر الخط الساخن: 19010.