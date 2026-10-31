الهلال يهزم الفتح 2\0 ويستعيد صدارة دوري روشن السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على حساب نظيره الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبهذا الانتصار، استعاد الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط، ليظل في المركز السادس عشر.

افتتح المهاجم أولي واتكينز التسجيل لصالح الهلال مبكرًا، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه الأفضلية خلال مجريات اللقاء.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، نجح البرتغالي روبن نيفيز في تأمين انتصار الزعيم، بعدما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2، ليحسم المواجهة لصالح الهلال.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بعدما قرر حكم اللقاء إلغاء ركلتي جزاء، بواقع ركلة لكل فريق، عقب العودة إلى تقنية الفيديو VAR، قبل نهاية الشوط الأول.