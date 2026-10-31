العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الحفل السنوي الذي نظمته القوات المسلحة لشيوخ وعواقل القبائل المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وألقى اللواء أح شريف محمد فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم مثل هذه الاحتفاليات تأكيدا لعمق الروابط التي تجمع القوات المسلحة بأبناء القبائل المصرية، وتجديدا للعهد على مواصلة التعاون للحفاظ على حدود الدولة المصرية وصون أمنها واستقرارها.

تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والوطنية المتنوعة التي عكست روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى شيوخ وعواقل القبائل المصرية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التواصل والترابط مع أبناء القبائل، ومؤكدز أن حماية حدود الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مسئولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وأبناء القبائل، مثمنا التضحيات التي قدمتها القبائل المصرية على مر العصور دفاعًا عن الوطن وصونًا لمقدراته.

وفي ختام الحفل، ألقى عدد من شيوخ وعواقل القبائل كلمة نيابة عن أبناء القبائل المصرية، أعربوا خلالها عن خالص الشكر والتقدير لهذه الدعوة الكريمة، ولحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الروابط الوطنية.

وأكدوا إدراك أبناء القبائل لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستنكارهم لأي تصريحات عدائية تصدر عن جهات خارجية بشأن الأراضي المصرية، مشددين على وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، واستعدادهم الدائم للذود عن تراب الوطن والحفاظ على مقدراته.