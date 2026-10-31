بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

خطفت النجمة المصرية يسرا الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وبسيطة، حظيت بإعجاب جمهورها ومحبيها.

تفاصيل إطلالة يسرا في أحدث ظهور

وظهرت يسرا في الصور مرتدية توب واسعًا باللون الأزرق الملكي، بتصميم أنيق مكشوف الكتفين، عكس ذوقها الراقي واختيارها المميز للأزياء التي تجمع بين البساطة والأناقة.

واعتمدت النجمة المصرية تسريحة شعر منسدلة، حيث تركت خصلات شعرها الأشقر الطويلة تنسدل على كتفيها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وارتكز على تحديد العينين بالرموش الكثيفة، وأحمر شفاه بدرجة وردية مائلة إلى الأحمر، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والجاذبية.

كما ظهرت يسرا في أجواء دافئة داخل أحد المطاعم، حيث التقطت الصور وهي تستند بيديها إلى وجهها بابتسامة رقيقة، في لقطات عفوية عكست أناقتها وروحها المرحة.

يسرا

يسرا تتألق بإطلالة عصرية

ولفت اللون الأزرق الملكي الأنظار في إطلالة يسرا، خاصة مع التصميم الفضفاض الذي منحها مظهرًا مريحًا وأنيقًا في الوقت نفسه، ليؤكد حرصها على اختيار إطلالات تجمع بين الرقي والعصرية.

وتواصل يسرا جذب اهتمام جمهورها بإطلالاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحرص على مشاركة متابعيها لحظات من حياتها وصورها التي تكشف جانبًا من ذوقها الخاص في عالم الموضة والجمال.