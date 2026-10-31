خفر السواحل والشرطة العسكرية الهولندية ينقذان 38 شخصا تائهين على متن قارب مطاطي

نقذت الشرطة العسكرية الهولندية لاوخفر السواحل الهولندي، اليوم 38 شخصا كانوا تائهين على متن قارب مطاطي في البحر قبالة سواحل جنوب هولندا.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية دورون والين قوله إن القارب تم إنقاذه وسحبه إلى الشاطئ موضحا أن القارب انجرف قبالة سواحل مقاطعة زيلاند بالقرب من بلدة بريسكينز على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب أمستردام.

وأضاف والين أن "38 شخصًا كانوا على متن القارب، بينهم شخصان تم احتجازهما للاشتباه في تهريبهما للبشر. ولم يكن أي منهم يرتدي سترة نجاة. ولم يتضح على الفور من أين أتوا أو إلى أين كانوا متجهين".

ونُقل جميع من كانوا على متن القارب إلى اليابسة، وخضعوا لفحص للتأكد من عدم إصابتهم بانخفاض حرارة الجسم، ثم نُقلوا إلى مكان آخر ريثما يتم التحقق من جنسياتهم ووضعهم المتعلق بالهجرة.

وقال والين "لا نعرف من أين أتوا - فرنسا أم هولندا أم بلجيكا - ولا نعرف إلى أين كان القارب متجهاً".

وفي السنوات الأخيرة، سعى عشرات الآلاف من المهاجرين لعبور المضيق الذي يفصل فرنسا عن المملكة المتحدة، لكن من النادر جداً العثور على قارب مليء بالمهاجرين قبالة السواحل الهولندية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّعت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا اتفاقا جديدا بملايين اليورو يهدف إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي، وذلك من خلال زيادة دوريات الشرطة وتعزيز المراقبة في شمال فرنسا.

وأضاف والين "هذه أمور نراها عادة في فرنسا وبلجيكا. ونادراً ما كنا نشهدها هنا في هولندا قبل اليوم".