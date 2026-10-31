وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف لتميزه في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى نجم مشروع دولة التلاوة في موسمه الأول، الفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل، القارئ بلال سيف؛ بمناسبة فوزه بالمركز الرابع وبجائزة الجمهور في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم.

وأعرب وزير الاوقاف، في بيان، عن اعتزازه بهذا التقدير الذي يعكس ما يتمتع به القارئ بلال سيف من تميز وإتقان، ويضاف إلى سجل إنجازات القراء المصريين في المحافل القرآنية الدولية، ويجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة التلاوة المصرية وريادتها الممتدة في خدمة كتاب الله تعالى.

وهنأ الوزير القارئ المجيد بلال سيف بهذا الإنجاز، راجيا له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من التألق والنجاح، وأن يظل نموذجًا مشرفًا لقُرّاء مصر وسفراء تلاوتها في المحافل الدولية.