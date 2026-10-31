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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

ناهد السباعي
ناهد السباعي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن كواليس مشهدها فى فيلم “احكي يا شهر زاد” مع محمد رمضان، الذى تحدث عنه المخرج يسرى نصر الله بندوته فى مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت ناهد السباعي فى لقاء بكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري: أولا يسرى نصر الله يعد أبى الثاني وسعدت بالتهاون معه فى أكثر من عمل فني منهم أحكي يا شهر زاد وبعد الموقعة ومنورة بأهلها وهو من المخرجين المميزين الذين تعاملت معهم. 

وأضافت ناهد السباعي: المشهد الذى تحدث عنه المخرج يسرى نصر الله كان له كواليس خاصة بالنسبة لى كنا نعتاد إقامة بروفات كثيرة على كل مشهد ولكن هذا المشهد تحديدا لم يسعفنا الوقت لتنفيذ ذلك خاصة انه كان بديلا لمشهد اخر وبرغم من ذلك دخلنا المشهد وتم تصويره من المرة الأولى وأشاد بنا يسرى نصر الله. 

ناهد السباعي تتحدث عن “ريد فلاج”

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة ناهد السباعي عن عدد من تفاصيل حياتها الفنية والشخصية، موضحة سبب مشاركتها في فيلم «ريد فلاج» رغم صغر مساحة دورها، كما تحدثت عن أعمالها المقبلة، ورؤيتها للارتباط، وعلاقتها بوالدتها الراحلة.

ناهد السباعي: شاركت في «ريد فلاج» كضيفة شرف

وقالت ناهد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن مشاركتها في فيلم «ريد فلاج» لم تكن بدور كبير، موضحة: «ريد فلاج مش آخر أعمالي، أنا شاركت فيه بجزء بسيط جدًا، وكنت ضيفة شرف، وطالما حاجة ناجحة إيه المشكلة إني أشتغل فيها».

موعد عرض «بنات الباشا»

وعن أعمالها المقبلة، كشفت ناهد السباعي أن فيلم «بنات الباشا» من المقرر عرضه في شهر نوفمبر، مشيرة إلى أنها ما زالت تقرأ عددًا من الأعمال ولم تستقر حتى الآن على مشروع جديد.

ناهد السباعي تكشف موقفها من الارتباط

وتطرقت الفنانة إلى حياتها الشخصية، وردًا على تأخر فكرة الارتباط، قالت إن الأمر في النهاية «قسمة ونصيب وبتاعت ربنا»، مؤكدة أنها لا تنشغل بهذا الأمر بشكل مبالغ فيه.

ناهد السباعي ترد على اتهامات المجاملة

وعن اتهام أبناء العائلات الفنية بالحصول على الأدوار عن طريق المجاملة، أكدت ناهد السباعي أنها لا تفكر بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن الاستمرار في الوسط الفني يعتمد على النجاح وحب الجمهور، وليس على اسم العائلة.

وقالت إن الجمهور هو العامل الأساسي في استمرار الفنان، موضحة أن نجاحها وقدرتها على تقديم أعمال يحبها الجمهور هما ما يدفعانها للاستمرار في العمل.

ناهد السباعي: أتمنى يكون فيا كل حاجة من ماما

وعن أوجه الشبه بينها وبين والدتها الراحلة، أعربت ناهد السباعي عن فخرها بأي صفة تحملها منها، قائلة: «أتمنى يكون فيا كل حاجة من ماما، دي تبقى صفة أنا أفتخر بيها لآخر يوم في عمري».

تكشف موقفها من أعمالها الجريئة

وأكدت ناهد السباعي أنها مقتنعة بكل الأعمال التي قدمتها، موضحة أنها تحرص على التعاون مع مخرجين كبار وتقديم أعمال بمستوى فني مرتفع، كما أشارت إلى أنها لا تهتم بفكرة إصلاح صورتها أمام الجمهور.

الفنانة ناهد السباعي ناهد السباعي فيلم “احكي يا شهر زاد” محمد رمضا المخرج يسرى نصر الله مهرجان الجونة

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