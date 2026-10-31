رئيس مياه الإسكندرية يتفقد أعمال نقل خط بقطر 1500مم ببرج العرب

أجرى المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، جولة ميدانية بمنطقة برج العرب، لمتابعة تنفيذ المرحلة السادسة من أعمال إزالة تعارضات خطوط مياه الشرب مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، والوقوف على معدلات الإنجاز ومراجعة الحلول الفنية الجاري تنفيذها.

ورافق رئيس الشركة خلال الجولة المهندس جويدة علي سليمان، النائب الفني ورئيس قطاع إنتاج وتوزيع جنوب الإسكندرية، والمهندس وليد خضر، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب والساحل الشمالي.

وتشمل الأعمال ترحيل خط مياه رئيسي بقطر 1500 مم، وبطول 1450 مترًا، وهو الخط المغذي لروافع برج العرب والساحل الشمالي، وذلك بسبب تعارض مساره مع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع بطريق القوس الغربي «محور اللواء عمر سليمان».

وتستهدف الأعمال ضمان استمرار كفاءة منظومة نقل المياه والحفاظ على انتظام التغذية للمناطق المستفيدة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية القومية.

وتفقد رئيس الشركة مواقع العمل، واطلع على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، موجهًا بضرورة مراجعة الإجراءات الفنية والالتزام بمعايير الجودة والسلامة خلال مراحل التنفيذ، كما ناقش الاحتياجات المائية للمشروعات التنموية ومحطات القطار الكهربائي السريع بمنطقة برج العرب، وآليات توفيرها بما يتناسب مع خطط التنمية والتوسع العمراني.

وأكد المهندس محمد سعيد نشأت حرص الشركة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات القومية، مع تكثيف الجهود وتسريع معدلات العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

وشدد على أن الحفاظ على استمرارية خدمات مياه الشرب وعدم تأثر المناطق المستفيدة يأتي في مقدمة أولويات الشركة، مؤكدًا تسخير الإمكانات الفنية والهندسية اللازمة لإنجاز أعمال نقل الخطوط المتعارضة بكفاءة، مع الحفاظ على استدامة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب.

وتواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية متابعة مراحل تنفيذ أعمال إزالة التعارضات مع مسار القطار الكهربائي السريع، في إطار دعم المشروعات القومية وتطوير شبكات ومرافق المياه بالمحافظة.