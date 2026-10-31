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وزير الصحة: إنشاء كيان لتوفير الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: إنشاء كيان لتوفير الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء كيان متكامل لصرف الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية.

توفير الأطراف الصناعية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش آليات تقنين وتوصيف المشروع وتحديد مكوناته وأهدافه، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي ومتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن وضع رؤية واضحة لمراحل التنفيذ وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، تمهيدًا لإنشاء كيان قادر على توفير الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة بصورة متكاملة ومستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السوده، والدكتور أحمد عبدالرحمن ممثلا وزارة الصحة في لجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية.

وزير الصحة الأطراف الصناعية الكراسي المتحركة الأجهزة التعويضية وزارة الصحة

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