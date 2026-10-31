عايزة مشاهدات.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، لها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









