فيديوهات وصور على فلاشة.. تفاصيل أحراز البلوجر روكي أحمد بالتجمع

تحفظت الأجهزة الأمنية على هاتف محمول ماركة آيفون وفلاشة ميموري، خلال ضبط البلوجر روكي أحمد، لاتهامها بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو وصور تتضمن محتوى مخالفًا للقيم الأسرية والمجتمعية.

وكشفت التحقيقات أن الهاتف المضبوط كان يُستخدم في إدارة الحسابات محل الاتهام، فيما احتوت الفلاشة على مقاطع فيديو وصور خاصة بالصفحات المنسوبة للمتهمة.

وتم تحريز الهاتف والفلاشة داخل مظاريف بيضاء، وختمها وإثبات بياناتها بمحضر التحقيق، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر روكي أحمد بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، لها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

بمواجهتها، اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.