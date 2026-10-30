آيفون وفلاشة بمقاطع فيديو.. تفاصيل جديدة في اعترافات البلوجر روكي أحمد.. خاص

كشفت تحقيقات نيابة التجمع، عن تفاصيل واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد، وما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات المنسوبة إليها بتحقيق مكاسب مالية من نشر مقاطع فيديو عبر عدد من المنصات الإلكترونية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مستخدمة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن، بحسب وصف التحريات، ارتداء ملابس ضيقة وحركات وإيحاءات، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، مع اتهامها بمخالفة الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأثبت محضر التحقيقات ضبط هاتف محمول ماركة «آيفون» برتقالي اللون، كان بحوزة المتهمة، كما تضمن إثبات حرز آخر عبارة عن فلاشة ميموري تحتوي على مقاطع فيديو مصورة وصور خاصة بصفحات المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشار محضر التحريات الجنائية إلى سبق اتهام المتهمة في القضية رقم 10322 لسنة 2024 جنح أول التجمع الأول، بشأن بث مقاطع فيديو.

واستندت أوراق الاتهام إلى المحتوى المنشور عبر تلك الحسابات، حيث تمسك الدفاع بمناقشة إجراءات فحص الهاتف وطبيعة الأدلة الإلكترونية، كاشفًا عن مفاجآت تتعلق بطريقة الاطلاع على الهاتف وأعداد المتابعين والمشاهدات.

كما استند دفاع صانعة المحتوى، إلى مناقشة إجراءات ضبط المتهمة وفحص هاتفها المحمول، وما تضمنته محاضر الواقعة بشأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من الأدلة الفنية ومدى دلالتها على الاتهامات المسندة إليها.

وأوضح الدفاع، وفقًا لما ورد بالمذكرة، أن القائمين على الضبط أشاروا إلى أن المتهمة أنشأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستجرام» و«سناب شات»، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن حركات وإيحاءات وملابس وصفها محضر الواقعة بأنها مخالفة للآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل وتحقيق أرباح مالية.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمة فتحت هاتفها المحمول طواعية أمام القائمين على الضبط، واطلعوا على الحسابات الموجودة عليه، والتي حملت أسماء من بينها «roky ahmed»، لافتًا إلى أن الحسابات كانت تضم أعدادًا كبيرة من المتابعين والمشاهدات.

وأضافت المذكرة أن حساب المتهمة على تطبيق «تيك توك» كان يضم نحو 218 ألف متابع، إلى جانب ملايين المشاهدات والإعجابات، كما أشارت إلى وجود حسابات أخرى لها على «إنستجرام» و«فيسبوك» و«سناب شات»، بأعداد كبيرة من المتابعين.

وركز الدفاع على مناقشة كيفية فحص الهاتف والحسابات الإلكترونية، ومدى ارتباط المحتوى المنشور بالاتهامات محل القضية، في إطار تمسكه بمناقشة الأدلة والإجراءات التي استند إليها الاتهام.

وقررت نيابة التجمع، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.