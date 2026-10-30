بكري: الحفاظ على استقرار الدولة وقوة مؤسساتها ضرورة لحماية الأمن القومي

حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية، في ظل تصاعد الصراعات والأزمات في عدد من الدول، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وقوة مؤسساتها يمثل ضرورة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات المحيطة.

وأشار مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى ما تشهده السودان وليبيا وسوريا والعراق ولبنان واليمن من صراعات وتفكك للمؤسسات وتشريد للمواطنين، لافتًا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الخطورة، وتتغير فيها موازين النفوذ والثروة والقوة.

وأكد ضرورة قراءة المشهد الإقليمي قبل طرح أي مشروعات سياسية، والتأمل فيما شهدته دول مثل العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن.

وشدد على أن مصر تحتاج إلى دولة قوية، ومؤسسات مستقرة، وشعبا يمتلك الأمل في المستقبل، مؤكدًا أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على الحفاظ على استقرارها رغم اشتعال الأزمات في محيطها الإقليمي.

وأوضح أن مصر ليست مجرد دولة تقع وسط مجموعة من الدول، لكنها تمثل قلب التوازن الاستراتيجي في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي وإشرافها على قناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلًا عن حدودها مع ليبيا والسودان.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية وطرق الطاقة والملاحة الدولية، معتبرًا أن استقرارها لا يمثل قضية داخلية فحسب، بل يرتبط بأمن المنطقة والعالم.