مصطفى بكري: زيارة السيسي للمجر تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة

سلط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست، والمباحثات التي أجراها مع القيادات المجرية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون مع دول وسط وشرق أوروبا.

وأوضح بكري خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت تطوير العلاقات الثنائية والبناء على الشراكة الاستراتيجية الموقعة عام 2023، وتحويلها إلى مشروعات عملية تحقق المصالح المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وشبكات نقل الغاز.

وأشار إلى اهتمام الجانبين بتشجيع الاستثمارات المجرية في مصر، والاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات السكك الحديدية والتجارة والسياحة.

وأضاف أن المباحثات تناولت إمكانية مشاركة الشركات المجرية في مشروعات البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بصورة دورية.