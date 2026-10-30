ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتيها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتيها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.